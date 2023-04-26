الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

صعود محدود لمؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة
البورصة

صعدت مؤشرات البورصة بنحو محدود، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، فور عودة العمل بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، بدعم من عودة القوى الشرائية للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية وبعض من الأفراد العرب والمصريين على أسهمٍ منتقاة بالسوق.

وارتفع المؤشرالرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.19%، ليصل إلى مستوى 17549 نقطة، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 50" بنسبة بلغت 0.37%، ليصل إلى مستوى 3074 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.19%، ليصل إلى مستوى 20974 نقطة، رغم الهبوط الذى شهده مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.07%، ليصل إلى مستوى 7281 نقطة.

وصعد المؤشرالذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.41%، ليصل إلى مستوى 3004 نقاط، ما أسهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذي صعد بنسبة بلغت 0.33%، ليصل إلى مستوى 4564 نقطة.

اسهم و مؤشرات البورصة المصرية مستهل تعاملات الاسبوع عطلة عيد الفطر المبارك عودة القوى الشرائية للمؤسسات المالية و صناديق الاستمثار المصرية المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30

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