بالأسماء.. 8 غيابات للزمالك أمام سيراميكا كيلوباترا

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لجهود 8 لاعبين في مباراة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، من مؤجلة الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري، لعدة أسباب مختلفة.

ويغيب عن الزمالك كل من أحمد فتوح بسبب الإصابة بكدمة في أسفل الظهر ومحمد عبد الشافي لإصابته في الركبة وعبدالله جمعة بالعضلة الخلفية وعمرو السيسي لاصابة في الركبة.

ويخضع الرباعي لبرامج تأهيلية مكثفة خلال الفترة الحالية.

كما تشهد قايمة الزمالك لمباراة سيراميكا كيلوباترا غياب مصطفى شلبي بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء بجانب إصابة العضلة الضامة، بالإضافة إلى أحمد بلحاج ومحمود شبانة ومصطفى الزناري لأسباب فنية، من قبل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.

عبد العزيز السيد حكما لمباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة الزمالك وسيراميكا المقرر لها مساء النهاردة.

وأسندت لجنة الحكام المباراة الى عبد العزيز السيد حكما للساحة.. ومحمود أبو الرجال وأحمد الفار حكام مساعدين.. ومحمود ناصف حكما رابعا.

ويتولى محمد عادل تقنية الفار. ويعاونه هاني العراقي.



ويدخل الزمالك هذه المباراة محتلًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة، بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز 11 برصيد 30 نقطة.