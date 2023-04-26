عبر مصر.. جورجيا تجلى رعاياها من السودان

قال ألكسندر خفتيسياشفيلي، نائب وزير خارجية جورجيا، إن المواطنين الجورجيين الذين تقطعت بهم السبل في الخرطوم تم إجلاؤهم بسلام إلى مصر أمس، ومن المتوقع أن يعودوا إلى جورجيا في الأيام المقبلة.

وذكر خفتيسياشفيلي، أن المواطنين الجورجيين الذين تقطعت بهم السبل موجودون حاليًا في المنطقة المحايدة على الحدود بين السودان ومصر، ومن المتوقع أن يغادروا السودان ويتم نقلهم من القاهرة إلى جورجيا.

ووفقًا لما نقله موقع "civil" الجورجي، قال خفتيسياشفيلي: "بمشاركة سفاراتنا وشركائنا وشركاتنا، تم تنفيذ الإخلاء بنجاح، ولم يبق أي مواطن جورجي في السودان".

وسبق وأكد ممثلو الشركتين الجورجيتين GeoSky و MyWay أن المواطنين الجورجيين- ومعظمهم من موظفي هذه الشركات- قد رعاهم السفير الجورجي في القاهرة، ومن المتوقع أن يصلوا إلى جورجيا بحلول نهاية هذا الأسبوع.

جنوب إفريقيا تجلى رعاياها عبر مصر

وقالت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا، أمس، إن حافلتين نقلتا مواطنيها من السودان ووصلتا بأمان إلى الحدود مع مصر.

وقال المتحدث باسم الخارجية كلايسون مونييلا: "لدينا مسئولون من سفارة جنوب إفريقيا في مصر لاستقبالهم وتسهيل دخولهم إلى مصر"، مشيرًا إلى أن الحكومة ستدفع تكاليف رحلات جنوب إفريقيا إلى الوطن.

وكتبت مونييلا على "تويتر": "إن دعم الجميع، بما في ذلك موسسة GiftoftheGivers الجنوب إفريقية والحكومة المصرية، موضع تقدير كبير بالنسبة لنا".