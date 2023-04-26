إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الدائرى بالإسماعيلية

أُصيب 9 أشخاص، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، في تصادم سيارتين على الطريق الدائري أمام الجامعة الجديدة، وتم نقلهم لمجمع الاسماعيلية الطبي -التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية- لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل حادث إصابة 9 على الطريق الدائري بالإسماعيلية

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بوقوع حادث سير بالطريق الدائرى أمام الجامعة الجديدة

عبارة عن تصادم سيارة ملاكي ط ل و 542 مع سيارة ملاكي د م أ 796 وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص وتم نقلهم لمجمع الإسماعيلية الطبي -التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية- لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل الحادث.