الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواقيت الصلاة فى القاهرة والمحافظات اليوم الأربعاء 26/4/2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يقدم موقع “الدستور” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023، الموافق السادس من شهر شوال 1444 هجرية، فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

وفيما يلي مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

 

مواقيت الصلاة في القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:44 ص
موعد صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 29: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:29 م
موعد صلاة العشاء 7:51 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:47 ص
موعد صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 3:35 م
موعد صلاة المغرب 6:35 م
موعد صلاة العشاء 7:59 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:39 ص
موعد صلاة الظهر 11:49 م
موعد صلاة العصر 3:26 م 
موعد صلاة المغرب 6:26 م
موعد صلاة العشاء 7:48 م 

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:37 ص
وقت صلاة الظهر 11:41 ص
موعد صلاة العصر 3:14 م
وقت صلاة المغرب 6:14 م
وقت صلاة العشاء 7:34 م

مواقيت الصلاة في أسوان
وقت صلاة الفجر 3:50 ص
موعد صلاة الظهر 11:47 ص
موعد صلاة العصر 16: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:17 م
موعد صلاة العشاء 7:34 م

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