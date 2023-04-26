الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص وإصابة آخرين بسبب إطلاق أعيرة نارية داخل حفل زفاف فى الغربية

طلق ناري
طلق ناري

كشف مصدر أمني عن مصرع شخص متأثرا بإصابته بخرطوش، وأصيب 3 آخرين برش خرطوش بعد إطلاق أعيرة نارية في حفل زفاف بقرية كفر الحاج داود مركز السنطة بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بمقتل شخص وإصابة آخرين برش خرطوش بقرية كفر الحاج داود مركز السنطة.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين مقتل شخص متأثرا بإصابته بخرطوش، وأصيب 3 آخرين برش خرطوش، بعد أن أطلق أحد الأشخاص أعيرة نارية من بندقية خرطوش في حفل زفاف بالقرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

7 سنوات أثرا إتخاذ الإجراءات القانونية اجراءات اجهزة احد

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