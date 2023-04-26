الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

دبلوماسى سابق: سماح مصر للسودانيين بدخول أراضيها سيكتب لها بالتاريخ

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن عمليات الإجلاء يكون لها محاور كثيرة للحفاظ على سلامة الأفراد والطائرات، خاصة في مناطق النزاعات، مما يخلق أعمالًا في منتهى الصعوبة ولذا ما تقوم به الدولة المصرية يستحق الإشادة.

 

مصر  من أوائل الدول التي أجلت رعاياها وهذا يحسب لها

وأضاف “العربي”، خلال مداخلة هاتفية للنشرة الإخبارية، لقناة "إكسترا نيوز"، أن بعض الدول أجلت السفارات في البداية وتركت رعاياها، ولكن مصر اتخذت منحنى آخر للتأكيد على أهمية  الرعايا وكانت من أوائل الدول التي أجلت رعاياها، وهذا يحسب للدولة المصرية. 

وتابع، أن مصر سجلت موقفًا يحسب لها بالسماح للأشقاء السودانيين لدخول أراضيها سواء للبحث عن مكان آمن، أم للعلاج وهذا شيء مشرف وسيكتب في تاريخها ومصر تستطيع أن تتعامل مع كل المحاذير بدقة.

مصر السودانيين دخول أراضيها تاريخها المحاذير

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