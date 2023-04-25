"مستقبل وطن": مصر استطاعت بحكمتها وثقلها إجلاء رعاياها من السودان

قال عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية بكل أجهزتها شكلت غرفة عمليات لإجلاء الرعايا المصريين بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعودة المصريين من السودان وكل من يرغب في دخول مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لـ"تغطية خاصة"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه رغم الصعوبات التي يعيشها الشعب السوداني، إلا أن الدولة المصرية استطاعت بكل حكمة وبثقلها إجلاء رعاياها دون التدخل في الشأن الداخلي السوداني.

وتابع أن ما يدور في الأراضي السودانية الدولة المصرية تعيه تمامًا وتدرك خطورته على الأمن القومي المصري ولذا تقوم بإجلاء رعاياها والحفاظ على أمنها القومي المصري.