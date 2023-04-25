الثلاثاء 25 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بابا فاسيليو: البنك الاهلي أهدار فوزًا مستحقًا أمام المصري

بابا فاسيليو المدير
بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الاهلي

أكد بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، أن تعادل فريقه سلبيًا أمام المصري يعد خسارة كبيرة وحزين علي ضياع نقطتين كنا الأقرب إليهم: “أضعنا على مدار شوطي المباراة العديد من الفرص المحققة التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة كاملة”.

أعرب فاسيلو عن سعادته بأداء اللاعبين داخل المستطيل ولكن سوء التوفيق حرمنا من فوز مهم، مضيفًا أنه تمت السيطرة على معظم فترات اللقاء أمام فريق كبير بحجم المصري الذي يمتلك لاعبين على مستوى عالي.

واختتم بابا فاسيليو تصريحاته متبقي ثمان مباريات علي نهاية مسابقة الدوري المصري الممتاز سنواصل العمل بقوة من أجل تخطي هذه المرحلة الصعبة.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة المصري البورسعيدي والبنك الأهلي في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء بستاد الجيش ببرج العرب ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة و العشرون من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويعتبر القاء هادئ متوسط المستوى بين المصرى والبنك الأهلى لم تشهد أحداثه أى خطوة ملحوظة على أداء الفريقين سوى على فترات متقطعة طوال شوطى المباراة.

وخلال أحداث الشوط الأول بدأ البنك الاهلي المباراة برقابة قوية على الياس جلاصى صانع العاب النادي المصري للحد من خطورته.

في الدقيقة 14 تغيير أول إضراري للبنك الأهلى بنزول محمد بسيونى بدلاً من اسامة ابراهيم للإصابة وبعدها محاولات من المصرى للإختراق من العمق ولكن دون جدوي، وتمثلت خطورة المصري ايضا فى التصويب من خارج منطقة 18، لكنها لم تسبب خطورة كبيرة على مرمى محمد أبوجبل.

وفي الدقيقة 24 تشهد اول خطورة فعلية للبنك الأهلى بعد تمريرة من ناحية يعقوبو اسحاق التى تصل لكريم بامبو الذى يمر من مدافعى المصرى، لكن يفشل فى ترجمتها بهدف وسط مطالبة بإحتساب ركلة جزاء، لكن بعد مراجعة var لم يتخذ حكم اى قرار.

المصرى المصرى البورسعيدى البنك الأهلي بابا فاسيليو مدرب البنك الأهلي وفي الدقيقة 24 تشهد اول خطورة فعلية للبنك الأهلى بعد تمريرة من ناحية يعقوبو اسحاق التى تصل لكريم بامبو الذى يمر من مدافعى المصرى و لكن يفشل فى ترجمتها بهدف وسط مطالبة بإحتساب ركلة جزاء لكن بعد مراجعة

الأكثر قراءة

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

بايدن يستقبل الرئيس الكورى الجنوبى فى واشنطن

"صحة مطروح": انتشار مكثف للعيادات المتنقلة لتقديم الخدمات الطبية في أماكن التجمعات

أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا كيلوباترا

10 اشتراطات لسلامة المصطافين مع عودة فتح شاطئ النخيل

إصابة شاب وفتاة فى حادثى تصادم بطنطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الشيخ راغب مصطفى غلوش

محمد عبدالناصر

قوة مصر

وائل لطفي

حين حررنا سيناء

ماجد حبته

الحالة الاشتراكية الأوروبية

مؤمن المحمدي

أشعار من العالم الآخر

جمال رشدي

مخطط دولة دارفور ضد مصر

أمل زيادة

عبدالغنى النجدى.. أشهر بواب فى السينما المصرية

محمد رفعت

المُحرض الرياضى!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وحدة الجبهات.. ماذا وراء تحرك إسرائيل الدبلوماسى فى أذربيجان وتركمانستان؟

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة