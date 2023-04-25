بابا فاسيليو: البنك الاهلي أهدار فوزًا مستحقًا أمام المصري

أكد بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، أن تعادل فريقه سلبيًا أمام المصري يعد خسارة كبيرة وحزين علي ضياع نقطتين كنا الأقرب إليهم: “أضعنا على مدار شوطي المباراة العديد من الفرص المحققة التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة كاملة”.

أعرب فاسيلو عن سعادته بأداء اللاعبين داخل المستطيل ولكن سوء التوفيق حرمنا من فوز مهم، مضيفًا أنه تمت السيطرة على معظم فترات اللقاء أمام فريق كبير بحجم المصري الذي يمتلك لاعبين على مستوى عالي.

واختتم بابا فاسيليو تصريحاته متبقي ثمان مباريات علي نهاية مسابقة الدوري المصري الممتاز سنواصل العمل بقوة من أجل تخطي هذه المرحلة الصعبة.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة المصري البورسعيدي والبنك الأهلي في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء بستاد الجيش ببرج العرب ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة و العشرون من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويعتبر القاء هادئ متوسط المستوى بين المصرى والبنك الأهلى لم تشهد أحداثه أى خطوة ملحوظة على أداء الفريقين سوى على فترات متقطعة طوال شوطى المباراة.

وخلال أحداث الشوط الأول بدأ البنك الاهلي المباراة برقابة قوية على الياس جلاصى صانع العاب النادي المصري للحد من خطورته.

في الدقيقة 14 تغيير أول إضراري للبنك الأهلى بنزول محمد بسيونى بدلاً من اسامة ابراهيم للإصابة وبعدها محاولات من المصرى للإختراق من العمق ولكن دون جدوي، وتمثلت خطورة المصري ايضا فى التصويب من خارج منطقة 18، لكنها لم تسبب خطورة كبيرة على مرمى محمد أبوجبل.

وفي الدقيقة 24 تشهد اول خطورة فعلية للبنك الأهلى بعد تمريرة من ناحية يعقوبو اسحاق التى تصل لكريم بامبو الذى يمر من مدافعى المصرى، لكن يفشل فى ترجمتها بهدف وسط مطالبة بإحتساب ركلة جزاء، لكن بعد مراجعة var لم يتخذ حكم اى قرار.