الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شاب وفتاة فى حادثى تصادم بطنطا

تصادم
تصادم

أصيبت فتاة بكدمات وسحجات متفرقة، بعد أن صدمتها سيارة أثناء عبورها شارع البحر الرئيسي بطنطا، وتم نقلها للمستشفى.

فيما أصيب شاب بكسور وسحجات، إثر انقلاب دراجة نارية يستقلها بمنطقة سوق الجملة، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيده، وتم نقله للمستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية،ـ إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادثي تصادم متفرقين بمدينة طنطا.

وبالفحص تبين أنه أثناء قيادة شاب دراجة نارية بمنطقة سوق الجملة اختلت عجلة القيادة بيده وانقلبت نتج عنها إصابته بجرح قطعي في الرأس، واشتباه ما بعد الارتجاج، وسحجات وكدمات بالوجه والكفين.

كما أصيبت فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، ومقيمة بقرية سبطاس، بكدمات وسحجات واشتباه كسر في القدم اليمني، بعد أن صدمتها سيارة أثناء عبورها شارع البحر الرئيسي بطنطا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعتين.

شارع البحر الرئيسي طنطا أمن الغربية

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