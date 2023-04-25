الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا كيلوباترا

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي ستخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها غدًا باستاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تضم القائمة كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر  - سيد عبد الله "نيمار"  - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، غدًا الأربعاء، في الثامنة والنصف مساءً على استاد القاهرة الدولي.

ويدخل الزمالك هذه المباراة محتلًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة، بينما ياتي سيراميكا كليوباترا في المركز 11 برصيد 30 نقطة.

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