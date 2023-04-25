برلمانى: عيد تحرير سيناء ذكرى خالدة فى وجدان شعب مصر

تقدم النائب أحمد أبوزيد، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالنواب بالتهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة، وشعب مصر العظيم، بمناسبة الذكرى الواحدة والأربعين لتحرير سيناء.

وأشار إلى أن عيد تحرير سيناء ذكرى عظيمة خالدة في وجدان شعب مصر، يوم 25 أبريل يوم العزة والكرامة، ذلك اليوم الذى تم رفع العلم المصرى على حدود مصر الشرقية على مدينة رفح بشمال سيناء وشرم الشيخ بجنوب سيناء، وإعلان هذا اليوم عيدًا قوميًا مصريًا، يومًا لا ينسى فى تاريخ مصر، فيه تم تحرير سيناء الغالية، حيث قدم أبطال القوات المسلحة الغالى والنفيس من أجل كل حبة رمل فى سيناء الحبيبة، ويواصلون تقديم أرواحهم ودمائهم لتطهيرها.



وأضاف "أبوزيد" في تصريحات صحفية له، أن القوات المسلحة المصرية الباسلة سطرت ملحمة تاريخية رائعة مصدر فخر للأمة المصرية التي ضربت مثالًا في الإصرار على الثأر للكرامة الوطنية والتمسك بالحفاظ على التراب الوطني، وستظل هذه الملحمة علامة مضيئة في تاريخ شعبنا العظيم منبعًا تنهل منه الأجيال القادمة معاني العزة والكرامة والحفاظ على أرض الوطن.



ووجه النائب أحمد أبوزيد، تحية إعزاز وتقدير إلى القوات المسلحة المصرية الباسلة، ولشهداء الواجب أبناء مصر المخلصين الذين حققوا للوطن الانتصار العظيم.