"تموين الإسكندرية" تعلن استعداداتها لبدء موسم توريد القمح.. الخميس المقبل

استعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة، بكافة الإجراءات اللازمة لإطلاق ماراثون توريد القمح المحلى لهذا العام، حيث يبدأ الموسم يوم الخميس 27 أبريل ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس لهذا العام.

واستعدت المديرية، لاستقبال الأقماح المحلية لهذا الموسم بسعات تخزينية متميزة كالتالى:

جرى تجهيز 3 صوامع وهم: صومعة برج العرب التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وإجمالى سعتها 90 ألف طن، سعة 30 ألف طن، وصومعة الكينج مريوط التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وإجمالى سعتها 60 ألف طن جاهز بها سعة 30 ألف طن، وصومعة السلام التابعة للشركة العامة للصوامع والتخزين وسعتها 60 ألف طن جاهز بها سعة 30 ألف طن، وذلك لاستقبال الأقماح المحلية.

كذلك تمت معاينة واعتماد 4 بناكر وهى: بنكر السلام 1 التابع للشركة العامة للصوامع والتخزين وسعته التخزينية 45 ألف طن، كامل السعة مجهزة لاستقبال الأقماح المحلية، وبنكر السلام 2 التابع للشركة العامة للصوامع والتخزين وسعته التخزينية 45 ألف طن كامل السعة مجهزة لاستقبال الأقماح المحلية، بنكر شمال القاهرة التابع لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية وسعته التخزينة 15700 طن إجمالى السعة مجهزة لاستقبال الأقماح المحلية، وبنكر جنوب القاهرة التابع لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية وسعته التخزينية 12500 طن إجمالى السعة مجهزة لاستقبال الأقماح المحلية موسم 2023.

3 صوامع و4 بناكر لاستقبال القمح

وأكدت مديرية تموين الإسكندرية، أنه بذلك يكون إجمالى السعات التخزينية المستعدة لاستقبال الأقماح المحلية بالمحافظة 7 لجان (عدد 3 صوامع وعدد 4 بناكر) إجمالى سعتها 208180طنا، بخلاف توافر سعات تخزينية أخرى فى حالة زيادة كميات التوريد عن السعات المذكورة.

7 لجان لاستقبال القمح

وأوضحت المديرية، أنه قد تم تشكيل عدد 7 لجان لاستقبال الأقماح بالسعات التخزينية السابقة مكونة من 6 أعضاء تشكيلهم وهم: عضو من مديرية التموين رئيسا، عضو من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عضو من مديرية الزراعة، عضو من الجهة المسوقة (أمين العهدة)، عضو من الجمعية القبانية، عضو من البورصة السلعية.

وجرى تحديد أسعار القمح المحلى حسب رتبة التوريد، والتى حددها القرار الوزارى بالمبالغ الآتية:

إردب القمح زنة 150 كجم درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 1500 جنيه، إردب القمح زنة 150 كجم درجة نقاوة 23 قيراطا بسعر 1475 جنيها، وإردب القمح زنة 150 كجم نقاوة 22.5 قيراط بسعر 1450 جنيها.

وتستقبل لجان استلام القمح توريد الأقماح بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً يوميًا، ويتابع قسم صيانة الحبوب بالمديرية، برئاسة أمانى حلمى وفريق العمل التابع لها فعاليات لجان التوريد يوميًا وتجميع البيانات وكميات التوريد تحت قيادة غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة؛ لمتابعة موقف التوريد والعمل على إزالة أى معوقات تواجه عمليات التوريد.