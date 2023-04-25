الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الأحد.. البرلمان العربى يعقد جلسته العامة الرابعة بمقر جامعة الدول العربية

البرلمان العربي
البرلمان العربي

يعقد البرلمان العربي، الأحد المقبل، جلسته العامة الرابعة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربي.

وتنطلق أعمال اللجان الأربع الدائمة للبرلمان العربي وهي لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشئون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب يوم ٢٩ أبريل ٢٠٢٣م، ويسبقها اجتماع لجنة فلسطين يوم ٢٦ أبريل ٢٠٢٣م، وتناقش اللجان جملة من الموضوعات المهمة في المنطقة ومستجدات الأوضاع على الساحة العربية، فضلًا عن  مناقشة عدد من القوانين الاسترشادية، والمشروعات الأولية لتقارير الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان في العالم العربي، ومشروعات القرارات والبيانات الخاصة بمستجدات الوضع السياسي في الوطن العربي التي يتم رفعها للجلسة العامة الرابعة للبرلمان العربي.

وكان البرلمان العربي قد ناقش في جلسته العامة السابقة تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لحل الأزمات في سوريا وليبيا واليمن وسبل مكافحة ظاهرة الإرهاب.

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