الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الحفلة" لعمرو دياب الأعلى استماعا على أنغامي في الوطن العربي

عمرو دياب
عمرو دياب

تصدرت أغنية "الحفلة" للفنان عمرو دياب قائمة الأغاني الأعلى استماعا على عبر تطبيق أنغامي في الوطن العربي.

وتصدرت الأغنية قائمة توب أنغامي في مصر، الامارات، السعودية، ليبيا، فلسطين، لبنان، الاردن، العراق، الكويت، قطر، سوريا، البحرين، اليمن.

وكان عمرو دياب قل طرح أحدث أغنياته أمس بعنوان "الحفلة" في أول أيام عيد الفطر.

الأغنية من كلمات أحمد مرزوق ولحن وتوزيع محمد قماح وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية:
أيوة جاي شوف الحفلة دي حلوة إزاي
ودقة طبلة ولعب الناي 
كله بيرقص وبيغني 
كله قايل للهم باي باي
شوف السمرا دي عاملة ازاي 
ولا البيضا ان مش فتاي
احلى بنات في الكون حواليا 
تقولش بقيت سلطان بروناي

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 الحفلة لعمرو دياب المملكة العربية السعودية النجم الكبير عمرو دياب النجم الكبير أيام عيد الفطر أول أيام عيد الفطر اول أول ايام

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