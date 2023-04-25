اليوم.. حنان مطاوع ضيفة برنامج "مساء dmc" مع رامى رضوان

تحل مساء اليوم الثلاثاء النجمة حنان مطاوع ضيفة على برنامج "مساء DMC" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر قناة دي ام سي العامة، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.

ومن المقرر أن تتحدث النجمة حنان مطاوع خلال البرنامج عن كواليس مشاركتها في السباق الرمضاني المنقضي بعملين وهما مسلسل "وعود سخية" ومسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف.

وتكشف حنان عن العديد من الأسرار في حياتها الشخصية والمهنية، وكيف تلقت ردود الأفعال حول شخصياتها التي قدمها في أعمالها الرمضانية، والإعلان عن أعمالها الفنية الجديدة.