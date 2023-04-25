الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اليوم.. حنان مطاوع ضيفة برنامج "مساء dmc" مع رامى رضوان

حنان مطاوع والإعلامي
حنان مطاوع والإعلامي رامي رضوان

تحل مساء اليوم الثلاثاء النجمة حنان مطاوع ضيفة على برنامج "مساء DMC" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر قناة دي ام سي العامة، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.

ومن المقرر أن تتحدث النجمة حنان مطاوع خلال البرنامج عن كواليس مشاركتها في السباق الرمضاني المنقضي بعملين وهما مسلسل "وعود سخية" ومسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف.

وتكشف حنان عن العديد من الأسرار في حياتها الشخصية والمهنية، وكيف تلقت ردود الأفعال حول شخصياتها التي قدمها في أعمالها الرمضانية، والإعلان عن أعمالها الفنية الجديدة.

النجمة حنان مطاوع حنان مطاوع DMC رنامج “مساء DMC” رامي رضوان الاعلامي رامي رضوان وعود سخية سره الباتع

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