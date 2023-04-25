الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التشكيل الرسمي.. جريندو ومروان حمدي يقودان المصري أمام البنك الأهلي

فريق المصري
فريق المصري

أعلن حسام حسن، المدير الفني للمصري البورسعيدي تشكيل فريق لمباراة البنك الأهلي المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين للدوري الممتاز والتي ستنطلق في السادسة من مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت 

خط الدفاع: كريم العراقي – إسلام أبوسليمة –عمرو موسى– عمرو السعداوي.

خط الوسط: إلياس الجلاصي – حسين السيد – إيزي إيميكا – عيد الرحيم دغموم.

خط الهجوم: محمد عبد اللطيف جريندو – مروان حمدي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود جاد وعماد الدين أبوبكر وحسن علي وإسلام عطية وعدنان عثمان ورجب عمران ومحمد الظريف وانتون أكبوتو ومحمد حسن الفيومي .

ويحتل المصري المركز الثامن برصيد 35 نقطة من 8 انتصارات و11 تعادلا و6 هزائم وسجل 24 هدفا ودخل مرماه 26 هدفا وبعد ست مباريات بدون هزيمة خسر في الجولة الماضية أمام الإسماعيلي ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 38 والصعود للمركز السادس.

كما أعلن القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني للبنك الأهلي تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أسامة إبراهيم – سعيدو سيمبوري – محمود الجزار – إسحاق يعقوب .

خط الوسط: محمد هلال – محمد فتحي – محمود سيد – أحمد ياسر.

خط الهجوم: محمود قاعود - كريم بامبو .

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أحمد صبحي وأحمد ياسين وعاصم صلاح ومحمد بسيوني وحمدي علاء وموسى دياوارا وإسلام جابر وأسامة فيصل وباسم مرسي .

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة من 5 انتصارات و8 تعادلات و13 هزيمة وسجل 26 هدفا ودخل مرماه 34 هدفا وحقق الفوز في أخر مباراتين على طلائع الجيش وحرس الحدود ويسعى لمواصلة انتصاراته.

الدوري المصري الممتاز حسام حسن المصرى البنك الأهلي لقبرصي بابا فاسيليو

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