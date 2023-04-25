الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الروسى السابق يسخر من بايدن ويصفه بـ"الجد اليائس"

دميتري مدفيديف
دميتري مدفيديف

سخر الرئيس الروسي السابق، دميتري مدفيديف، الذي ينتقد الغرب بشدة منذ بدء النزاع في أوكرانيا، من الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، واصفا إياه بـ"الجد اليائس"، وذلك بعد إعلان ترشحه لولاية ثانية عام 2024.

وكتب مدفيديف، عبر تطبيق «تليغرام»، عن الرئيس الأميركي، البالغ 80 عاما: "بايدن اتخذ قراره.. جد يائس".

وأضاف الرئيس الروسي السابق: "لو كنت مكان الجيش الأميركي لصنعت فورا حقيبة مزيفة تضم شيفرة نووية وهمية في حال فوزه (في الانتخابات)، لتجنب تداعيات لا يمكن إصلاحها".

وقد أعلن جو بايدن، الثلاثاء، ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024، التي قد تشهد مجددا مواجهة مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب.
وفي حال فوزه بولاية ثانية فإنه سيبقى في البيت الأبيض حتى يبلغ 86 عاما، وهو عمر غير مسبوق لرئيس أميركي.

وقد شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا تدهورًا خطيرًا منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022.

وواشنطن هي الداعم المالي والعسكري الرئيسي لكييف.

واعتُبر مدفيديف سابقًا شخصية ليبرالية إلى حد ما داخل النظام الروسي، لكنه صار منذ بدء النزاع في أوكرانيا أحد أشد منتقدي الغرب ويهاجم بايدن باستمرار.

الرئيس الروسي دميتري مدفيديف مدفيديف أوكرانيا الرئيس الأميركي جو بايدن

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