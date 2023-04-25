الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنفيذ 19 قرار إزالة بناء مخالف بالبحيرة

إزالة الأراضي الزراعية
إزالة الأراضي الزراعية

وجهت الدكتورة  نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد وإزالة التعديات على الفور، وخاصةً خلال فترة العطلات والإجازات الرسمية والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا وخاصةً على الأراضي الزراعية، والضرب بيدٍ من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وذلك حفاظًا، على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، ١٩ قرار إزالة وإيقاف أعمال مخالفة على مساحة  ٢٢١٥ م٢ بنطاق مراكز "كفر الدوار- أبو المطامير- المحمودية - بدر- الدلنجات - شبراخيت - وادي النطرون ايتاى البارود" عبارة عن أسوار طوليه وعرضيه بالطوب الأبيض والمون الاسمنتيه ومبانى وشدات خشبيه وتشوينات وحفر لعمل قواعد وسملات.

وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال الواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ادي النطرون إزالة التعديات إزالة كافة التعديات الدكتورة نهال بلبع إيتاي البارود النيابة العامة

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