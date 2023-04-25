محافظ الدقهلية: متوقع توريد 490 ألف طن قمح هذا العام

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه يتم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لموسم 2023 لتوريد محصول القمح للشون والصوامع والحرص على أن يكون موسم توريد ناجحًا بجميع المحافظات هذا العام.

وأوضح "مختار" أن المتوقع توريده هذا العام 490 ألف طن قمح طبقًا للمساحات المنزرعة بنطاق المحافظة.

وأشار مختار، إلى أن أسعار شراء القمح المنتج محليًا لموسم 2023 الذي سيستمر توريده حتى 21 أغسطس المقبل على النحو التالي: (1500 جنيه للإردب زنة 150 كم درجة نظافة 23,5 قيراط، 1475جنيهًا للإردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23 قيراطًا و1450 جنيهًا للإردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط) وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليًا، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان المواقع التخزينيه التي تم اعتمادها كمراكز تجميع بالمحافظه بسعه تخزينيه 272 ألف طن شملت عدد (3) صوامع تابعة للشركه المصرية القابضة للصوامع والتخزين و(٢) صومعة لشركة المطاحن و(23) شونة للبنك الزراعي المصري و(9) شونات لشركة مطاحن شرق الدلتا، مشيرًا إلى أن كل موقع به لجنة مكونة من عضو التموين رئيسًا وممثلًا عن هيئة سلامة الغذاء ومندوبًا عن الزراعة، والقباني من وحدة (الموازين) وأمين العهدة وعضو عن البورصة السلعية.

ووجّه "مختار" مديريتي الزراعة والتموين بتوعية المزارعين بتعليمات التوريد والاستلام لمحصول القمح هذا العام منعًا للتكدس أمام مواقع الاستلام، مع الالتزام بكل الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

كما أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف تمثل إهدارًا للثروة القومية للدولة، مشيرًا الي تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم، حرصًا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وتابع "مختار" تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن المنصورة وميت غمر والمنزلة ونبروه وبلقاس وأجا لإزالة عدد من حالات البناء المخالف والتعدي علي الأرض الزراعية.