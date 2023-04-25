كاتب صحفى: هناك تعاون بين السلطات فى تشاد والسودان (فيديو)

قال الكاتب الصحفي آدم مكاوي، إن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أعلنت بأنه منذ بداية اندلاع القتال في السودان بدأ الآلاف من المواطنين بالنزوح إلى تشاد، ووصول عدد كبير من اللاجئين إلى هناك.

وأضاف مكاوي، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن هذه الأزمة ينقصها الكثير، فهناك أزمة عالمية اقتصادية واجتماعية، متمنيًا انكشاف الأزمة.

عمل وتعاون بين السلطات في تشاد والسودان

وتابع: هناك عمل وتعاون بين السلطات في تشاد والسودان، والمنظمات الأممية التي تعمل في مجال الإغاثة، ولكننا نشهد أزمة إنسانية جدًا بهذه المنطقة، حيث إن هذه المنطقة سجلت 400 ألف لاجئ سوداني، واليوم نلاحظ تزايد الأعداد.