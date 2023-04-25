الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"البحوث الزراعية": التناسليات الحيوانية حصل على شهاد الاعتماد "إيجاك"

البحوث الزراعية
البحوث الزراعية

أعلن مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حصول معهد التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية على تجديد الاعتماد في مجال التدريب والإرشاد من المجلس الوطني “إيجاك”. 

 وفي السياق، قال الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية، إنه في إطار توجيهات وزير الزراعة السيد القصير والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة التطوير المستمر للأداء داخل معاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية خاصة في مجالات التدريب والإرشاد فقد حصل المعهد في نهاية مارس الماضي على iso21001.2018 تجديد شهادة الاعتماد في مجال التدريب والمساهمة في رفع المستوي العلمي والفني للأطباء البيطريين داخل مصر والوافدين من الخارج.

 وأكد “فاضل” أن تجديد الاعتماد يعد اعترافا من المجلس الوطني للاعتماد بجودة التدريب في المعهد.

وأضاف أن معهد التناسليات يقوم بالدعم الفني المستمر لصغار المربين من جميع محافظات الجمهورية من خلال دورة المتميز في خدمة المجتمع.

البحوث الزراعية التناسليات الحيوانية يحصل على شهاد ايجاك

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