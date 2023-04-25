الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وزارة الشباب والرياضة راعيًا لمهرجان "الغردقة السينمائى"

أشرف صبحي
أشرف صبحي

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب، والكاتب الصحفي قدري الحجار، مدير المهرجان، لمناقشة ملامح الدورة الأولى للمهرجان الذي يقام خلال الفترة من 21 وحتى 27 سبتمبر المقبل.

ووافق وزير الرياضة على رعاية ودعم المهرجان، وقرر تسخير كل إمكانات الوزارة لتقديم مهرجان سينمائي يليق بمصر وبشبابها.

 وقال الدكتور أشرف صبحي، إن مصر في مقدمة الدول التي تقدم للعالم مبدعين في شتي المجالات، رياضية وفنية وعلمية، وأن السينما المصرية رائدة عالميًا وتاريخها حافل بأسماء عظيمة قدمت الكثير والكثير من الأعمال الخالدة، منها أعمال دخلت في قائمة أهم 100 فيلم في العالم، ومن الطبيعي أن تنظم مهرجانًا للمبدعين الشباب.

 


وتوجه الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي بالشكر للدكتور أشرف صبحي لموافقته على رعاية المهرجان، قائلًا إن المهرجان ينظم فعاليات سينمائية شبابية عديدة من مسابقات وورش لصناعة الأفلام من سيناريو وتصوير وإخراج وندوات، وأن الشباب يمثلون الجزء الأكبر فيها من حيث التنظيم والمشاركة فيها.

وقال الكاتب الصحفي قدري الحجار، إن المهرجان يشكل خطوة رئيسية في تقديم الفرص للمواهب الشابة، وسيتم إطلاق منصة لدعم النماذج ومشروعات الأفلام  المتميزة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واستضافة العديد من المواهب للمشاركة وحضور الفعاليات.

المهرجان الجديد ترعاه وزارة الثقافة المصرية ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر، وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام.

تقام دورته الأولى في الفترة من 21 وحتى 27 سبتمبر 2023، ويضم أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والقصيرة، ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد والأكاديميات السينمائية المتخصصة ويمنح جائزة خاصة تحت عنوان "الجائزة الخضراء" لأفضل فيلم يشارك ويدعم فكرة الحفاظ على البيئة.

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