إصابة 4 فى مشاجرة بقرية النخاس بالشرقية

أصيب 4 في مشاجرة بقرية النخاس دائرة مركز الزقازيق، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى القنايات المركزى كلا من «السيد.ع.ع»، 39 سنة، مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس، و«على.ع.ع»، 29 سنة، مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس، و«عربى.ع.ع»، 36 سنة، مصاب بكدمات بالوجه، و«عماد.ع.ع»، 38 سنة، مصاب بكدمة باليد اليسرى، جميعهم مقيمون بقرية الطيبة، دائرة مركز الزقازيق.

وتبين إصابتهم فى وقوع مشاجرة فى قرية النخاس، دائرة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والتى أصيبوا على إثرها.

وتم نقلهم عن طريق الأهل إلى مستشفى القنايات المركزى لتلقى العلاج اللازم.