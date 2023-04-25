أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 25/4/2023 فى الأسواق

شهدت أسعار اللحوم الحمراء، اليوم الثلاثاء، استقرارًا في الأسواق والمحلات التجارية والجزارين، حيث سجل لحم الكندوز بين 260 و310 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو الضأن بين 240 و280 جنيها، فيما سجل كيلو اللحم الجملي 190 و230 جنيها.

أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء في الأسواق

تراوح سعر الكبدة بين 250 و300 جنيه للكيلو، بينما تراوح سعر اللحم المفروم العادى بين 250و300 جنيه للكيلو، بينما تراوح سعر البتلو بين 240 و280 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم الحمراء المستوردة

سجل سعر كيلو اللحوم المجمدة البرزيلي نحو 130 و140 جنيها، واللحوم البلدي المبردة فرش 165جنيها، الكبدة المستوردة 135 جنيها للكيلو.

وأكد يوسف البسومي، النقيب العام للجزارين، أن استيراد اللحوم من تشاد والسودان سيخفض أسعار اللحوم في شهر رمضان، مع الاهتمام بالتأمين للإنتاج المحلي، سواء من العجول البلدية أو المستوردة بجانب استيراد وضرورة زيادة رءوس المواشي من الإنتاج المحلي، مع مراعاة التوازن في الأسعار من المنتج والمستهلك وحتى لاتؤثرعلى إنتاج وصناعة اللحوم.

وقال البسومي في تصريحات لـ“الدستور” لابد من تسمين ماشية مستوردة إلى جانب استيراد اللحوم بأسعار مخفضة لمحدودي الدخل، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار اللحوم يترتب عليه انخفاض أسعار الدواجن والأسماك، حيث إن انخفاض أسعار اللحوم يخفض أسعار الدواجن والأسماك وبالتالي هى حركة متوازنة حتى لا تؤثر على الصناعة وعدم خروج المربين من السوق.

وأوضح أن أسعار اللحوم الكندوز البقري بلغت ٢٨٠ جنيها، والكندوز الجاموسي بلغت ٢٥٠ جنيها، بينما الجاموسي الكبير القافلة يتراوح بين ١٨٠ و١٩٠جنيها للكيلو، والضأن يتراوح بين ٢٥٠و٣٠٠ جنيه، والجملي الصغير القاعود يتراوح من ٢٠٠ إلى ٢١٠ جنيهات للكيلو والجملي الكبير يتراوح بين ١٦٠ و١٧٠ جنيها.

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