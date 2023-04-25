الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

اتحاد الغرف التجارية: نمو صادرات مصر إلى السودان بنسبة 12.4% خلال 2022

الغرفة التجارية
الغرفة التجارية

قال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر حريصة على استقرار الأوضاع في السودان، وأن العلاقات التي تربطهما منذ قديم الأزل أرث طويل وقديم بين البلدين، موضحا أن قيمة صادرات مصر إلى السودان، ارتفعت بنسبة 12.4% خلال العام الماضي 2022 على أساس سنوي، وهذا وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكد “بشاي” في بيان صحفي اليوم، على وجود إرادة قوية من الدولتين من أجل تأسيس خط سكك حديدية بين القاهرة والخرطوم، ما يؤكد على حرص القيادة على سهولة التواصل بين الشعبين، لأن العلاقة على الصعيد الشعبى هى الدائمة، رغم محاولات بعض المأجورين الذين يريدون تأزيم العلاقة وتحطيمها.

وأضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قيمة صادرات مصر إلى السودان خلال العام الماضي، بلغت نحو 929.2 مليون دولار، مقابل 826.8 مليون دولار في عام 2021، موضحاً أن هناك فرصة أمام مصر لتعزيز صادراتها إلى السودان والدول الأفريقية، خاصة في ظل البنية التحتية من الطرق، التي نفذتها مصر لربط تجارتها وتعزيزها مع دول القارة الإفريقية.

وشدد على حرص الدولة على استقرار السودان الشقيق، مؤكدا أن الأحداث التي يشهدها السودان، لها انعكاس سلبي على التجارة مع مصر، سواء الصادرات أو الواردات.

وأوضح رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن اليوريا على رأس السلع التي صدرتها مصر إلى السودان خلال العام الماضي بقيمة بلغت نحو 133.8 مليون دولار، مشيرا إلى أن هناك العديد من السلع والمنتجات التي صدرتها مصر إلى السودان، من بينها الأدوية والإسمنت، والأثاث، ومنتجات وسلع أخرى.

استقرار الأوضاع اقتصادية الاتحاد العام الأوضاع الاقتصادية

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