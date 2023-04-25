الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز

سياسي

"دفاع النواب": نجاح خطة إجلاء المصريين من السودان يؤكد قوة ومكانة الدولة

اللواء يحيي كدواني
اللواء يحيي كدواني

أكد اللواء يحيي كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر كانت سبّاقة في وضع خطة دقيقة لضمان سلامة ونجاح خطة إجلاء المصريين من السودان بعد اندلاع أحداث العنف وإغلاق المطارات والحدود، مشيرًا إلى أن مصر لم تجلِ أبناءها فحسب، بل أجلت الكثير من رعايا الدول المختلفة، وهو ما يؤكد النجاح الكبير لمصر في  تنفيذ خطة الإخلاء بتحقيق أهدافها المرجوة. 

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، في تصريحات لـ" الدستور"، إلى أن قوة ومكانة مصر الدولية ظهرت في موقف إجلاء رعاياها ورعايا عدد من الدول الأخرى من السودان، مؤكدًا أن مصر تدعم تحقيق الأمن والاستقرار في السودان الشقيق، وستعمل لإقرار السلم هناك، إلا أنها لن تتدخل في الشئون الداخلية للسودان، فمصر مبدأها الثابت هو الحفاظ على أمن واستقرار الدول مع رفض التدخل في الشئون الداخلية للبلاد والوقوف على الحياد وعدم دعم طرف على حساب آخر.

ولفت كدواني إلى أن مصر تربطها بالسودان علاقات متجذرة وتاريخية، وهي علاقات متينة فهناك ارتباطات كثيرة بين الشعبين، كما أن السودان يمثل امتدادًا اسراتيجيًا لأمن مصر، لذلك فإن مصر لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق الأمن السوداني.

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"دفاع النواب": نجاح خطة إجلاء المصريين من السودان يؤكد قوة ومكانة الدولة

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