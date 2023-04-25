المحلة يدرس عودة عمرو شعبان وحميد ماو للتشكيل الأساسى أمام طلائع الجيش

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة عبدالباقي جمال عودة الثلاثي عمرو شعبان حارس المرمى والتنزاني حميد ماو لاعب الوسط المدافع ورأس الحربة النيجيري جابريل أوروك للتشكيل الأساسي في مباراة طلائع الجيش المؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها في السادسة مساء غد الأربعاء بملعب جهاز الرياضة العسكري.

كان عمرو شعبان قد غاب عن المباريات الأربع الأخيرة التي خسرها غزل المحلة أمام الاتحاد السكندري والأهلي وفيوتشر وفاركو واهتزت خلالها شباك الحارس أحمد ميهوب 9 مرات، مما جعل عبدالباقي جمال يفكر بجدية في الدفع بعمرو شعبان الأكثر خبرة، كما يعود حميد ماو للتشكيل الأساسي بعد غيابه عن المباريات الأخيرة، مما أثر على الأداء الدفاعي للفريق في وسط الملعب في ظل فشل إبراهيم عايش في القيام بالدور الذي كان يلعبه حميد ماو وستكون عودة جابريل أوروك على حساب مواطنه تشارلز باسي لانعاش الجانب الهجومي.

ويحتل غزل المحلة المركز الثاني عشر في جدول الدوري ويسعى للفوز والخروج من دائرة الهزائم، لذلك قررعبدالباقي جمال دخول الفريق معسكرا مغلقا بالقاهرة قبل المباراة بـ48 ساعة لزيادة التركيز بين اللاعبين وحرص عبدالباقي جمال خلال التدريبات على معالجة الأخطاء الدفاعية التي حدثت في المباريات الأخيرة إضافة للعقم التهديفي الذي أصاب الفريق ولم يسجل سوى هدف واحد في أخر أربع مباريات.

عبدالباقي جمال اختار 22 لاعبا لدخول المعسكر المغلق هم: عمرو شعبان ومحمود الحضري وأحمد ميهوب ومعاذ الحناوي وأحمد رضا ومحمد جابر ومصطفي العش وإيهاب سمير والسيد الشبراوي ومحمد سيد بازوكا وهاني عادل وأحمد الشيخ وجابريل أوروك وتشارلزباسي وإبراهيم كونيه وإبراهيم عايش وطارق سامي وحميد ماو وأحمد النادري وكريم مصطفي وحازم مرسي وعبدالرحمن عاطف.