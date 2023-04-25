الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تداول 3 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة، وتم تداول 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 232 شاحنة، و12 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 100 طن بضائع، 129 شاحنة، و9 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 2900 طن بضائع، 103 شاحنة و3 سيارات. 

وتغادر ميناء سفاجا اليوم السفينتين "Handy stranger" وعمان، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Achille وWindsor Adventure، كما يشهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و232 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي ايلة وبريدج وسينا، فيما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 316 راكبًا بموانئها.

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر الطقس المعتدل حركة الواردات حركة الصادرات شواطئ الغردقة موانئ البحر الأحمر موانئ

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