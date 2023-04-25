باحث سياسى لـ"القاهرة الإخبارية": هدنة الـ72 ساعة فى السودان نجاح كبير يجب البناء عليه

علّق الكاتب والباحث السياسي عباس عقيل على الهدنة الجديدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لمدة 72 ساعة، والتي اتُفق عليها بوساطة أمريكية.

وقال عقيل خلال مداخلة هاتفية على قناة “القاهرة الإخبارية” من واشنطن، الثلاثاء، إن هدنة الـ72 ساعة تعد نجاحا كبيرا.

وأضاف: “يجب على الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الالتزام بالهدنة القائمة، وذلك لتهيئة الأرضية اللازمة للتفاوض بين الطرفين بطريقة تسهم في بناء هدنة طويلة المدى وشاملة”.

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تعملان على إطالة الهدنة مع حلفائهما المؤثرين مثل مصر والإمارات والسعودية، لكن في الأيام القادمة والتقدم في الهدنة ستظهر جدية هذا التقدم.