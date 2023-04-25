الثلاثاء 25 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث سياسى لـ"القاهرة الإخبارية": هدنة الـ72 ساعة فى السودان نجاح كبير يجب البناء عليه

السودان
السودان

علّق الكاتب والباحث السياسي عباس عقيل على الهدنة الجديدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لمدة 72 ساعة، والتي اتُفق عليها بوساطة أمريكية.

وقال عقيل خلال مداخلة هاتفية على قناة “القاهرة الإخبارية” من واشنطن، الثلاثاء، إن هدنة الـ72 ساعة تعد نجاحا كبيرا.

وأضاف: “يجب على الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الالتزام بالهدنة القائمة، وذلك لتهيئة الأرضية اللازمة للتفاوض بين الطرفين بطريقة تسهم في بناء هدنة طويلة المدى وشاملة”.

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تعملان على إطالة الهدنة مع حلفائهما المؤثرين مثل مصر والإمارات والسعودية، لكن في الأيام القادمة والتقدم في الهدنة ستظهر جدية هذا التقدم.

الهدنة الحالية في السودان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الجيش السوداني السودان قوات الدعم السريع

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

المتهم بقتل زوجته في فاقوس بالشرقية: "استفزتني بكلمات جارحة"

محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة الذكرى 41 لتحرير سيناء

حريق بعدد من أحواش المنازل فى قوص

سيولة مرورية فى شوارع القاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء

تعليم سوهاج تعتمد مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الطريق إلى تحرير سيناء

وائل لطفي

حصن أمان للملايين

منى رجب

تحت الوصاية.. الدراما تكشف أضرار حرمان الأم من الوصاية على أطفالها

عبدالوهاب داود

صناعة النشر والمواجهات التى ندركها متأخرًا

لواء.حمدى البطران

لاظوغلى

جمال-أسعد

مصر .. وما يحدث فى السودان

القس. رفعت فكرى

الأمل يعود لمدينة الأمل!!

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا