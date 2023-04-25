الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات" على طاولة مكتبة مصر الجديدة العامة

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، محور الأمسية التي تعقدها مكتبة مصر الجديدة العامة، بمقرها الكائن بشارع العروبة.

 

 يحل مؤلف الكتاب الدكتور زياد عبد التواب، رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء سابقا، ومقرر لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة، في ضيافة المكتبة لمناقشة وتوقيع كتابه “الذكاء الإصطناعي وتحليل البيانات”، والصادر عن دار بتانة للنشر والتوزيع ضمن سلسلة الوعي الرقمي، في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة الموافق 5 مايو القادم.

 

ويذهب عبد التواب، في كتابه “الذكاء الإصطناعي وتحليل البيانات”، إلي أنه:  يُقدر حجم البيانات الموجودة في العالم عام 2020 بحوالي 44 زيتا بايت، أي 44 ألف مليار مليار بايت، وإذا استمرت معدلات الزيادة - نتيجة للإقبال على التحول الرقمي وزيادة أعداد الأجهزة المتصلة بالشبكات والتي تولِّد كمًا مهولًا من البيانات كل لحظة - فإن الرقم مرشح للزيادة ليصل إلى 175 زيتا بايت بحلول عام 2025، مع وصول الأجهزة المستخدمة في تقنية إنترنت الأشياء إلى 75 مليار جهاز. 

 

كما تشير التقديرات إلى أنّ 90٪ من سكان العالم فوق سن السادسة سيكونون قادرين على التواصل إلكترونيا بحلول عام 2030.

 

الأرقام السابقة تشير إلى أنّ تقنيات الذكاء الإصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة هي الحاضر والمستقبل أيضًا، فلا يستطيع العقل البشري الإلمام بهذا الكم المهول وتحليله بالأسلوب السليم دون اللجوء إلى هذه التقنيات.

 

هذا الكتاب يُضيء الطريق، ويرسل رسالة إلى هذا المستقبل الذي قد تُسيطر عليه الآلة، فيما سيتراجع حتمًا دورُ الإنسان واعتمادُه على عقله المجرد.

 

ويتناول الكتاب استخدامات الذكاء الاصطناعي سواء الحكومات والمدن والتعليم الذكي وتوظيفه فى البورصة وتوصيف التقارير الطبية. بالإضافة إلي تحليل البيانات وكيفية توظيفها للأغراض التسويقية وتحليل البيانات فى الماضي والحاضر خاصة فى ظل زيادة حجم البيانات مما يصعب على العقل البشرى تحليل البيانات الضخمة.

الذكاء الاصطناعي تحليل البيانات علي طاولة مكتبة مصر الجديدة العامة دكتور زياد عبد التواب الوعى الرقمى

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