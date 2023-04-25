إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بالإسماعيلية

أُصيب 8 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص عند مدخل البعالوة على طريق 36 الحربي بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص عند مدخل البعالوة على طريق 36 الحربي بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى طوارئ أبو خليفة-التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية- لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل الحادث.