الثلاثاء 25 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بالإسماعيلية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أُصيب 8 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص عند مدخل البعالوة على طريق 36 الحربي بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد تصادم سيارة  ملاكي مع ميكروباص عند مدخل البعالوة على طريق 36 الحربي بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى طوارئ أبو خليفة-التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية- لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل الحادث.

الإسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن اخبار الاسماعيلية اخر اخبار الاسماعيلية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

أسعار العملات الأجنبية فى البنك المركزى المصرى اليوم الثلاثاء 25 إبريل 2023

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 بالتوقيت الصيفى

بخلاف السحب والإيداع.. الخدمات المتاحة عبر ماكينات الصراف الآلى

بالشروط والأوراق المطلوبة.. طريقة الحصول على السيارة المجهزة للمعاقين

الأمين العام للأمم المتحدة: النزاع فى السودان قد يمتد لكامل المنطقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الطريق إلى تحرير سيناء

وائل لطفي

حصن أمان للملايين

منى رجب

تحت الوصاية.. الدراما تكشف أضرار حرمان الأم من الوصاية على أطفالها

عبدالوهاب داود

صناعة النشر والمواجهات التى ندركها متأخرًا

لواء.حمدى البطران

لاظوغلى

جمال-أسعد

مصر .. وما يحدث فى السودان

القس. رفعت فكرى

الأمل يعود لمدينة الأمل!!

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا