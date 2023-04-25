«الأرصاد» تحذر: أمطار رعدية خلال ساعات

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»،، من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، موضحة أنها قد تشهد سقوط أمطار خفيفة، وقد تصل إلى رعدية أحيانا بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.



وقالت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة سيغلب عليها نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مضيفة أن القاهرة الكبرى والوجه البحري تشهد طقسًا ربيعيًا، في حين يكون الطقس حارًا نهارًا على مناطق من جنوب سيناء ومحافظات شمال الصعيد، وأجواء مائلة للدفء على السواحل الشمالية، ويسود طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.



كما توقعت، أن يسود طقس بارد على جميع الأنحاء يتبعه سقوط أمطار على مناطق متفرقة؛ نتيجة لتأثر البلاد حاليًا بكتل هوائية شرقية قادمة من صحراء الجزيرة العربية وتقابلها كتل شمالية من جنوب أوروبا على سطح البحر المتوسط.