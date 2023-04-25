الهلال الأحمر تنشر عدد من الإرشادات للمصريين المتواجدين بالسودان

نشرت جمعية الهلال الأحمر المصري، عددا من النصائح والإرشادات للمصريين المتواجدين بدولة السودان؛ حرصا منها على سلامتهم.

ووجهت الهلال الأحمر عبر موقعها الإلكتروني بالآتي:-

- إذا كنت محاصرا في أحد الفنادق أو المكاتب أو المساكن يجب عليك إغلاق جميع البوابات/المداخل، ثم تحصين نفسك في المبنى ابتعد عن النوافذ..

أغلق الستائر.

لا تذهب فوق الطابق الخامس.

في حالة تعرضك لمحاولة السرقة ننصح بالامتثال التام.

إذا سمعت أصوات إطلاق نار، أو دوي انفجارات في مكان قريب، ابق بعيدًا عن النوافذ والأبواب.

لا تحاول استراق النظر للخارج، وأغلق الستائر، لمنع تناثر زجاج النوافذ بالداخل وابق في أبعد غرفة عن الشارع.

عند وقوع أضرار في مكان إقامتك نتيجة لقصف، انتظر حتى تهدأ الأمور، ثم استخدم كشافًا صغيرًا لاستطلاع حجم وطبيعة الأضرار. افعل ذلك من دون أن تشعل الشموع، أو تنير الأضواء. وتحقق من عدم وجود خطر حريق، أو تسربب مياه، أو غاز، واغلق كل المحابس الرئيسية، وافتح النوافذ، واطلب المساعدة في أسرع وقت ممكن.

كن على إطلاع دائم على مستجدات الأحداث، عن طريق وسائل الإعلام المحلية والدولية.

تواصل مع السفارة، واطلب منها تحديثات بخصوص الوضع الحالي في منطقتك، واستمع إلى نصائحهم لك، سواء بالبقاء حيث تقيم أو بالتحرك | إلى نقاط أكثر أمانًا

كن على تواصل دائم بأشخاص آخرين لإعلامهم بوضعك الراهن، والأماكن التي تنوي الانتقال إليها، والوقت المتوقع لوصولك، وخط سيرك وبيانات التواصل مع مرافقيك

لا ينبغي محاولة الإخلاء في هذا الوقت إلا إذا كان خطر البقاء كبيرا جدا، ويصبح الإخلاء هو الخيار الوحيد.

إذا سمعت أي صوت، أو حركة غير عادية في الخارج، الزم مكان إقامتك حتى تطمئن بأن الوضع بات آمنا بما يكفي للخروج.

حاول إبقاء بطارية هاتفك الجوال مشحونة بالطاقة بالكامل طيلة الوقت قدر الإمكان.

أغلق أي تطبيقات غير ضرورية، والجأ إلى تقليل درجة سطوع الشاشة، واستخدم الإنترنت فقط عند الحاجة، واستعن بمزود إضافي للطاقة.

احفظ جيدا أرقام الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني الخاص بعائلتك وكذلك اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بك.

نناشد الجالية المصرية المقيمة في السودان الاتصال بجمعية الهلال الأحمر السوداني، في حال الاحتياج للمساعدة والتواصل بالارقام الآتية:

سفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم:

+2490912746818 - +20129506391

طوارئ جمعية الهلال الأحمر السوداني:

+20114521874 +20123731002

+249912881874

طوارئ جمعية الهلال الأحمر المصري:

15322

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر