الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى يطالب باستكمال الطلاب المصريين بالسودان دراستهم بالجامعات المصرية

النائب أحمد إدريس
النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب

تقدم النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجهًا إلى وزراء التعليم العالي والهجرة وشئون المصريين بالخارج، استنادًا إلى حكم المادة (١٣٤) من الدستور، ونص المادة (٢١٢) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بـشأن تسوية أوضاع الطلاب العائدون من السودان واستكمال دراستهم بالجامعات المصرية.

وأكد النائب أحمد إدريس، في طلب الإحاطة الذي تقدم به إلى مجلس النواب، أن هناك حوالي 5 آلاف طالب مصري يواجهون مستقبلًا مجهولًا حول كيفية استكمال دراستهم الجامعية، وذلك في ظل التطورات الراهنة في دولة السودان، مما يُشكل صعوبة العودة إلى الجامعات في السودان مرة آخرى بسبب حالة عدم الاستقرار الذي تعيشه السودان.

وأضاف أن الوضع معقد لعدد كبير من الطلاب الذين لم يتمكنوا من الحصول على أوراق رسمية تُفيد بأنهم مقيدون في جامعات سودانية، كما أنه لا توجد معالجة واضحة لمصير دراستهم، خاصة أن هناك احتمالية بعدم القدرة على استكمال الدراسة عبر الإنترنت بسبب الوضع الجاري فى السودان، كذلك فإن هناك حالة من عدم اليقين حول ما إذا كان الحل هو اللجوء إلى معادلة الشهادات الجامعية أم أن عليهم استكمال الدراسة في جامعات مصرية. 

وطالب النائب أحمد إدريس من وزارتي التعليم العالي، والهجرة وشئون المصريين في الخارج، التنسيق العاجل فيما بينهم لوضع استراتيجية حاسمة لمصير هؤلاء الطلاب، ووضع كافة الحلول التي من شأنها الحرص على مصلحتهم على أن يحال طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بالمجلس للمناقشة نظرًا لأهمية الموضوع.

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