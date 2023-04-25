أحمد فهمى يكشف تفاصيل أحدث أعماله.. أحدهما يعرض فى الأضحى بمشاركة زوجته

قال الفنان أحمد فهمي، إنه تعاقد على فيلم "السفاح"، وهو قصة حقيقية لسفاح الجيزة، وتعاقد أيضًا على فيلم "مستر إكس" وسيعرض في عيد الأضحى، وقريبا ستظهر إعلاناته.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المُذاع على قناة "dmc"، أن "مستر إكس" هو فيلم كوميدي مع هنا الزاهد وأوس أوس ورحاب الجمل وعبد الرحمن توتة من إنتاج أحمد السوبكي.

وعن قراءاته وعمقه في التفكير، قال: أنا على طول زهقان، ومش برتاح إلا لما بروح نويبع لوحدي وممكن أقعد هناك 20 يوم عشان أفضي دماغي".

وتابع: "الحياة أبسط من كده، وكلنا بنعيش من 60 لـ70 سنة، ومش مستاهلة نتعب نفسنا ونتخانق ومنقولش الحقيقة، وفي الآخر بعد 100 سنة من دلوقتى حد هيتفكر حد".