زميل محمد صلاح السابق: صدمت من استمراريته وثباته مع ليفربول

تغنّى ميكا ريتشاردز، مدافع مانشستر سيتي السابق، بزميله محمد صلاح جناح ليفربول لما حققه من أرقام قياسية في قلعة الأنفيلد رود.

وأصبح صلاح سادس الهدافين التاريخيين لليفربول في مختلف المسابقات برصيد 183 هدفًا، بالتساوي مع روبي فاولر.

وسبق لـ ميكا ريتشاردز، أن تزامل مع محمد صلاح، عندما لعب ذلك الأخير معارًا لنادي فيورنتينا الإيطالي.

وقال ميكا ريتشردز في تصريحات عبر شبكة “BT Sports": "كان يحلم محمد صلاح دائمًا بأن يكون أسطورة في ليفربول. لعبت معه في فيورنتينا وعندما اعتدنا الخروج لتناول القهوة، تحدث عن طموحه للانتقال إلى الأنفيلد في نهاية المطاف".

أضاف: "كنت أعرف أنه عندما وقع ليفربول معه في عام 2017، كان لديهم نجمًا (يقصد محمد صلاح) في طور الإعداد، ولكن حتى لقد صُدمت بعدد الأهداف التي سجلها.. إنه يحتاج إلى أربعة أهداف أخرى ليقفز على ستيفن جيرارد صاحب المركز الخامس في ترتيب الهدافين التاريخيين لـ ليفربول برصيد 186] ويدخل في كل شيء بالنادي، لأقرب الخمسة الأوائل في ذلك الترتيب".

وزاد: "صُدمت من ثبات واستمرارية صلاح في الأنفيلد، كان نجمًا في طور التكوين في الوقت الذي انضم فيه للفريق".

كان مو صلاح قريبًا من الانتقال إلى ليفربول عام 2014، لكنه انضم إلى تشيلسي، حيث أُعير إلى فيورنتينا وروما الإيطاليين، قبل أن ينتقل بصفة نهائية إلى ذلك الأخير.

وانتقل صلاح إلى ليفربول صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي مقابل 43 مليون جنيه إسترليني، في صفقة قياسية للنادي في ذلك الوقت.

ويفصل صلاح 3 أهداف عن معادلة رقم ستيفن جيرارد، في المركز الخامس بترتيب الهدافين التاريخيين لليفربول.

كما يتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي ليفربول التاريخيين في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، برصيد 136 هدفًا، بعدما انتزعها من روبي فاولر في مباراة مانشستر يونايتد بالجولة الـ26 من عمر البطولة.