الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل صحة الغربية يتابع سير العمل بمستشفى قطور المركزى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم مستشفى قطور المركزي في زيارة مفاجئة، رافقه الدكتور أسامة فتحي مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة والدكتور محمد وجدي مدير إدارة الرقابة، وذلك للتأكد من تواجد الطواقم الطبية ورضا المرضى على الخدمة المقدمة لهم وتوفير الأدوية والمستلزمات والواقيات وتطبيق أساليب مكافحة العدوي والجودة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

كما قام بالمرور على أقسام الاستقبال والطوارئ والحضانات والعنايات المركزة، وكذلك على الأقسام الداخلية وأقسام الأشعة، والاستماع إلى المرضى ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، والتنبيه على الإدارة برفع درجة الاستعداد وتواجد الأطقم الطبية بالنوبتجيات، خلال أيام عيد الفطر المبارك لتقديم أفضل خدمة للمرضى، مشيرًا إلى بذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى وتطوير المنظومة الطبية بمحافظة الغربية.

وكيل صحة الغربية يتابع سير العمل بمستشفى قطور

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