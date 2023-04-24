مصرع 3 أشخاص بينهم شقيقان فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالفيوم

لقي 3 أشخاص بينهما شقيقين مصرعهم، في حادث تصادم، دراجتين بخاريتين على طريق البرم القديم، بدائرة مركز شرطة سنورس، وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من أهالي بوقوع حادث تصادم مروّع على طريق البرم القديم، بدائرة مركز سنورس، بمحافظة الفيوم ووجود متوفين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، والذي وقع أمام طريق البرم القديم مدينة سنورس، وتبينّ مصرع كل من "ع. ن" 15 عامًا، وشقيقه "ش. ن" 13 عامًا ، و"ح. د" 25 عامًا.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل جثث المتوفين إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثامين المتوفين لذويهم لتشييعه إلى مثواه الأخير فور الانتهاء من استخراج تصاريح الدفن وإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.