السيطرة على حريق أسفل كوبري طريق الإسماعيلية بورسعيد

نجحت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية في السيطرة على حريق، اندلع أسفل أحد الكباري على طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي قبل امتداده وتأثيره على الكوبري.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد اندلاع حريق أسفل كوبري السواركة بقرية الرياح بدائرة مركز ومدينة القنطرة غرب.

ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، بانتقال قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، للسيطرة عليه، ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى وتبريد منطقة الحادث.

وكانت قد سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بقرية الروضة بالقنطرة غرب على حريق اخر في منطقة نمرة 3 بقرية الروضة.

وقال بيان للشبكة الوطنية للطوارئ أنه فور تلقي البلاغ بنشوب حريق فى هيش وبوص بطريق الخدمات بقرية الروضة دائرة مركز القنطرة غرب، انتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية والاسعاف إلى مكان الحريق.

ونجح رجال الإطفاء في السيطرة علي الحريق دون وجود أي خسائر بشرية أو إصابات في الحريق.