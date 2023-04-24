حملات تفتيشية مكبرة في أسيوط للحفاظ على الصحة العامة

شنت إدارة صحة البيئة بمديرية الصحة بأسيوط حملات تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع مراقبي صحة البيئة بالإدارات الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الصحية خلال أيام العيد وذلك لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بالإضافة إلى العمل على تلافي السلبيات التي يمكن تلافيها أثناء المرور حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وإشراف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط بتكثيف الحملات الرقابية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من خلال أحكام الرقابة علي مصادر مياه الشرب وكذلك وحدات الغسيل الكلوي وحمامات السباحة والمجازر.

وأكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن الحملات جاءت ضمن متابعة عيد الفطر المبارك وبناء على تعليمات صريحة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وبالتنسيق مع مدير إدارة صحة البيئة بالمديرية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بأسيوط إلى أن الحملة أسفرت عن المرور على 35 محطة مياه شرب و 13 وحدة غسيل كلوي و5 حمامات سباحة ومجزرين وأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات التي لم يتم تلافيها أثناء المرور.

من جانبه أكد دكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط أنه جاري مخاطبة الجهات المختصة بتقرير شامل بكافة السلبيات للعمل على سرعة تلافيها وأن الحملات مستمرة بصفة يومية لاحكام الرقابة علي محطات مياه الشرب والغسيل الكلوي وحمامات السباحة والمجازر وكذلك محطات معالجة الصرف الصحي النظافة العامة بالمدن والقرى وأماكن تجمعات القمامة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

من جانبها أوضحت دكتورة مرام علي عبد المالك مدير إدارة صحة البيئة بمديرية الصحة بأسيوط أن الحملات كثفت جهودها بالتنسيق مع الإدارات الصحية أبنوب - مركز أسيوط - شرق اسيوط - غرب اسيوط - منفلوط - القوصية - ديروط - البداري - صدفا - ساحل سليم - أبوتيج وأنه جاري تغطية كافة أنحاء المحافظة بالتنسيق مع كافة الإدارات الصحية وإدارات صحة البيئة بها.