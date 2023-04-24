الإيرادات الكاملة لأفلام موسم عيد الفطر المبارك 2023.. و"هارلي" في المقدمة

يشهد شباك التذاكر المصري حالة كبيرة من الإقبال الجماهيري وانتعاشة كبيرة خلال موسم عيد الفطر السينمائي وسط منافسة قوية بين 7 أفلام مختلفة يغلب عليهم طابع الكوميديا.

الإيرادات الكاملة لأفلام موسم عيد الفطر المبارك

وحتى صباح اليوم حقق فيلم هارلي إيرادات وصلت إلى 18 مليون جنيه، ليتصدر أفلام عيد الفطر المبارك من حيث الإيرادات حتى الآن، وتدور أحداث الفيلم حول "هارلي"، مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة والفيلم من تأليف محمد سمير مبروك، ومن إخراج وبطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا.

وجمع فيلم "يوم 13" بطولة أحمد داود وعدد كبير من النجوم حتى صباح الإثنين إيرادات بقيمة 6 ملايين جنيه و630 ألفا، وهي إيرادات مميزة حتى الآن ويشارك في بطولة العمل مع أحمد داود كل من: دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبدالمغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا.

ابن الحاج أحمد يتصدر الأعمال الكوميدية في موسم عيد الفطر

وحقق فيلم “ابن الحاج أحمد” بطولة النجم شيكو، حتى صباح اليوم الإثنين إيرادات بقيمة 5 ملايين جنيه و850 ألفًا، وهي إيرادات مميزة للغاية خلال الموسم الحالي وتصدر بها الأفلام الكوميدية هذا الموسم، والفيلم من بطولة الفنان شيكو، الفنان سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، عايدة رياض، الطفل منذر مهران وآخرين، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي.

واستطاع الفنان الكوميدي علي ربيع أن يحقق بفيلمه الجديد “بعد الشر” إيرادات حتى صباح الإثنين بقيمة 5 ملايين جنيه و670 ألفًا ويشاركه البطولة كل من ميرنا نورالدين ورنا رئيس وأوس أوس وعدد كبير من النجوم الشباب.

ووصلت إيرادات فيلم "رمسيس باريس" بطولة النجمة هيفاء وهبي إلى مليون و600 ألف جنيها حتى صباح رابع أيام عيد الفطر المبارك ويشارك في بطولة الفيلم كلا من محمد سلام، محمد ثروت، حمدي اليرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفى خاطر، أوس أوس بينما حقق الفنان بيومى فؤاد بفيلم “مغامرات كوكو” إيرادات بمليون و400 ألف جنيه وجاء فيلم “ساعة إجابة” في المركز الأخير، وجمع إيرادات بقيمة 600 ألف جنيه.