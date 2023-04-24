محمد رمضان يقود"هارلى" إلى قمة إيرادات شباك التذاكر

حافظ النجم محمد رمضان على المركز الأول في سباق إيرادات أفلام عيد الفطر، حيث تربع فيلمه الجديد "هارلي" على قمة الإيرادات بعد أن حصد أمس الأحد 6 ملايين و423 ألفا و630 جنيهًا، لتصل إجمالي إيراداته إلى 18 مليون جنيه، محطمًا العديد من الأرقام القياسية.

وكان فيلم "هارلي" قد تصدر شباك تذاكر السينمات، أمس الأول السبت، حيث تصدر قائمة الأفلام محققًا المركز الأول بإيرادات وصلت إلى 6 ملايين و331 ألفا و261 جنيها، وذلك بفارق كبير عن باقي الأفلام، حتى إن مجموع إيرادات الأفلام الستة المعروضة معه جاءت أقل من إيراداته.

كما حقق الفيلم يوم الجمعة الماضية إيرادات وصلت إلى 5 ملايين و182 ألفا و35 جنيهاً في أول أيام العيد، متفوقاً على باقي الأفلام.

وكان العرض الخاص لفيلم "هارلي" الذي أقيم مساء الخميس بأكتوبر، قد شهد حضور 5 آلاف شخص يتقدمهَم النجم محمد رمضان بطل العمل، والمنتج سامر المحضر.

وحرص عدد كبير من رواد المول والجمهور ومحبي النجم محمد رمضان في ليلة عيد الفطر على انتظاره والتقاط الصور التذكارية معه قبل بدء العرض، ثم مشاهدة الفيلم، وحدث زحام شديد في صورة لم تحدث من قبل في العروض الخاصة للأفلام.

كما حرصت أسرة رمضان "زوجته وأولاده وشقيقه"، على حضور العرض، وذلك للاحتفال معه ببدء عرض الفيلم الذي تؤكد المؤشرات على تصدره شباك إيرادات افلام عيد الفطر المبارك.

وتدور أحداث الفيلم حول "هارلي"، مهندس الميكانيكا، الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

وكان المنتج سامر المحضر قد أكد في تصريحات سابقة طرح فيلم "هارلي" في عيد الفطر المبارك بدور العرض السينمائية في مصر والدول العربية وأمريكا وكندا وأستراليا في نفس التوقيت، ليكون أول فيلم مصري يتم طرحه في عدد كبير من الدول في نفس التوقيت.

وأشار المحضر إلى أن الفيلم سيتم طرحه في 40 دار عرض بأمريكا، و15 دار عرض في كندا، و20 دار عرض ببريطانيا، و30دار عرض في ألمانيا، و18 دار عرض بالسويد، و18 دار عرض في أستراليا.

وكان النجم محمد رمضان قد أعرب في وقت سابق عن سعادته بالتعاقد مع المنتج سامر المحضر على بطولة فيلم "هارلي"، وقال رمضان، عقب توقيع العقد إن الفيلم مقرر عرضه فى عيد الفطر المبارك، ويأمل أن يكون بداية لانطلاق عدة مشروعات أخرى مع سامر المحضر.

الفيلم إنتاج سامر المحضر ومنتج منفذ شوميديا "محمود الشيخ"، وإشراف عام رياض المزهر، وإشراف عام على الإنتاج "رويال صن" محمد ناصف، وإخراج محمد سمير وتأليف محمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبد القادر، بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا.