الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على جثتين بهما طلق ناري في ظروف غامضة بالبحيرة

جثة
جثة

عثر أهالي قرية 60 التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، على جثتين أحدهما أمين شرطة وسيدة مقتولان بطلق نار في ظروف غامضة وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى الرحمانية العام وانتقلت النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث وجاري تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة الرحمانية يفيد بعثور أهالى قرية 60 التابعة لدائرة المركز على جثتين لرجل وسيدة بهما طلق ناري فى ظروف غامضة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان الحادث بالفحص تبين وجود جثة أمين شرطة "ياسر. م. م" ، وسيدة تدعى "سمر. أ" وبهما آثار طلقات نارية، تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى دمنهور التعليمي لكشف ملابسات الواقعة.تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ووجه اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث بإشراف مدير إدارة البحث الجنائي، لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيها، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجاري انتقال النيابة العامة لمكان الواقعة المعينة.

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