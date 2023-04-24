الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة خلال رحلة سفارى بسيوة

إسعاف
إسعاف

أصيب، اليوم الإثنين، 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة في رحلة سفاري ببحر الرمال بسيوة وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى سيوة المركزي.  

وحصل "الدستور" على أسماء المصابين وهم “السيدة بن علي الحنيشي” 53 سنة من تونس مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وفاء محمد السباعي 50 سنة  مصابة باشتباه كدمة شديدة بالذراع، شوقي كمال العراقي غريب 68 سنة مصاب كدمات بالجسم والوجه، رزق حميده جبريل 30 سنة مصاب باشتباه مابعد الارتجاج، شيماء السيد جمال 26 مصابة بكدمات بالجسم والوجه وشرخ بأصابع اليد".

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى سيوة المركزي الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.  

اسماء المصابين الفحوصات الطبية اللازمة انقلاب سيارة حادث انقلاب سيارة رحلة سفاري مستشفي سيوة

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