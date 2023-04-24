الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بذكرى تحرير سيناء

د. أحمد الطيب
د. أحمد الطيب

تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقوات المسلحة؛ قيادةً وضباطًا وجنودًا، والشعب المصري؛ بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وأكِّد الأزهر أن ذكرى تحرير سيناء ذكرى عزيزة على نفوس المصريين، فقد خلدت ملحمة تاريخية للعزة والكرامة والحفاظ على كل شبر من وطننا الغالي، وعدم التَّفريط في أي جزء من ترابه، وأن المصريين لن ينسوا ما قدَّمه جنودنا البواسل من التضحية بالغالي والنفيس؛ فداءً لتراب هذا الوطن.

وبهذه المناسبة دعا الأزهر شباب مصر إلى استلهام روح البطولة والوفاء، والعمل والاجتهاد لبناء مستقبل مشرق لهذا الوطن وصناعة نهضته، داعيًا المولى- عز وجل- أن ينعم على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء، وأن يحفظها من كل مكروه وسوء‎.‎‏

فى سياق متصل، قدم الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص التهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي- رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة- والفريق أول محمد أحمد زكي- القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي- والقوات المسلحة المصرية قادةً وضباطًا وجنودًا، وجموع الشعب المصري، بمناسبة ذكرى "تحرير سيناء" الحبيبة التي توافق 25 أبريل من كل عام.

ووجَّه مفتي الجمهورية، في بيان له اليوم، التحية إلى قادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل وإلى الشعب المصري المُدافِع عن تراب وطنه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء الحبيبة، مؤكدًا أن تحرير سيناء الحبيبة ما كان ليتم إلا ببذل أرواح الشهداء والجهد والمثابرة، حتى استطعنا تحرير آخر شبر محتل من أرض مصرنا الغالية.

وأكد مفتي الجمهورية أن تحرير سيناء الغالية ما كان ليتم إلا ببذل كل غالٍ ونفيس من أجل تحرير هذا الوطن، فقد بُذِلَت من أجل تحقيق ذلك الأرواح، حتى استطعنا أن نسترد كل شبر محتَلٍّ من أرض الوطن العزيز، وإن أبطال القوات المسلحة البواسل ليروون تراب الوطن بدمائهم الزكية من أجل حمايته والذود عنه ومواجهة المخاطر والتحديات التي تستهدف الوطن وتهدِّد أمنه واستقراره.

شيخ الأزهر يهنيء الرئيس السيسي الشعب المصرى ذكرى تحرير سيناء

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