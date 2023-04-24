الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات تفتيشية مكثفة لمراقبة الأغذية بالبحيرة

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شنت مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة حملات تفتيشية مكثفة بدمنهور وإدكو وقناطر إدفينا برشيد وكوم حمادة وإيتاي البارود والرحمانية والمحمودية، ينتج عنها ضبط كميات كبيرة من الأغذية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 79 محضر جنحة صحية.

ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية بتكثيف الحملات الرقابية التفتيشية لمراقبة الأغذية وعمل نوبتجيات على مدار اليوم خلال الفترات الصباحية والمسائية بديوان المديرية ومكاتب مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية بمراكز المحافظة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وقد أسفرت هذه الحملات والتي تمت بناحية مراكز المحافظة "دمنهور وإدكو وقناطر إدفينا برشيد وكوم حمادة وإيتاي البارود والرحمانية والمحمودية"، عن إجمالي ما تم اتخاذه كالآتي تم المرور والتفتيش على 72 منشأة غذائية، أسفرت عن  تحرير 79 محضر جنحة صحية لمخالفة قرارات وزير الصحة، بشأن عدم حمل شهادات صحية للعاملين بتداول الأغذية وعدم مراعاة اشتراطات النظافة الصحية بأماكن تداول الأغذية.

كما تم تم سحب 4 عينات من "الآيس كريم والمشروبات السكرية والسردين والرنجة" المعروضة مع الباعة الجائلين بأماكن المنتزهات والتجمعات، وتم إرسالها للمعمل للفحص للصلاحية للاستهلاك الآدمي.

كما أعدمت الحملة 53 كجم أغذية غير محتفظة بخواصها الطبيعية، وتظهر عليها علامات التلف والفساد و22 لتر مشروبات غازية منتهية الصلاحية شملت "زبادي وسردين ورنجة ومخللات ومياه غازية".

كما تم مخاطبة الوحدات المحلية المختصة بكل مركز بالتوصية بالغلق الإداري وإيقاف تشغيل لـ9 منشآت غذائية، لعدم وجود ترخيص ولوجود مصدر تلوث بها ولحين توفيق أوضاعهم وبالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة في مديرية التموين بالبحيرة.

ومن خلال الحملة المشتركة بمركز المحمودية، والتي أسفرت هذه الحملة عن ضبط 8 براميل بلاستيك مملوءة بأسماك سيلفر مملحة بإجمالي وزن 400 كجم تظهر عليها علامات الفساد والتلف، واستخدام صاحب المنشأة براميل بلاستيك زرقاء سبق استعمالها في الأغراض الصناعية والكيماوية، ويحظر استعمالها في الأغراض الغذائية، وتم تحرير محضر ضبط بذلك، وجار قيده بمركز شرطة المحمودية وللعرض على النيابة العامة.

إجازة عيد الفطر المبارك الإدارات الصحية البارود الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة الدكتور هاني الدكتور هانى جميعة

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