خلال 6 سنوات.. إنجازات "شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء" بمحافظتي شمال وجنوب سيناء

حققت محطات كهرباء شرق الدلتا في نطاق محافظتي شمال وجنوب سيناء طفرة غيرة مسبوقة في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين المحافظتين منذ العام 2014.

ففي محافظة شمال سيناء: تم عام 2018 نقل وحدتين غازيتين بقدرة اسمية (25 م.وات) لكل وحدة من محطة توليد كهرباء شرم الشيخ إلى محطة المساعيد الغازية لحل مشكلة الإظلام التام (Black Start) بمدينة العريش.

وفي 2021 تم إنشاء محطة تخفيض وفلترة وقياس الغاز الطبيعي داخل محطة توليد كهرباء العريش وتوصيلها بالوحدات الغازية المنقولة من محطة توليد كهرباء دمياط الجديدة إلى محطة توليد كهرباء العريش بالغاز الطبيعي كوقود أساسي.

وفي 2022 تم نقل وحدتين غازيتين بقدرة اسمية (125 م.وات) لكل وحدة بقدرة إجمالية (250 م.وات) من محطة توليد كهرباء دمياط الجديدة إلى محطة توليد كهرباء العريش البخارية وذلك ضمن خطة الدولة لتنمية محافظة شمال سيناء وتوفير الطاقة الكهربية للمشاريع المستقبلية.

وتم نقل وفك وتركيب وتشغيل وحدتي تحلية للمياه بمشتملاتها من موقع محطة كهرباء البرلس إلى موقع محطة كهرباء العريش وذلك لتوفير المياه لزوم الوحدات الغازية المنقولة من محطة كهرباء دمياط الجديدة الى محطة كهرباء العريش.

وفي نطاق محافظة جنوب سيناء:

في عام 2015 تم تنفيذ مشروع توسعة محطة توليد كهرباء شرم الشيخ بإضافة (6) وحدات غازية من إنتاج شركة GE موديلLM6000PC بقدرة اسمية (48 م.وات ) لكل وحدة بقدرة إجمالية (288 م.وات) ضمن الخطة الإسعافية الثالثة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمجابهة الأحمال المتزايدة وتقليل طرح الأحمال من الشبكة الكهربية وتأمين التغذية لمدينة شرم الشيخ السياحية.

وعام 2017 تم إنشاء محطة تخفيض وفلترة وقياس الغاز الطبيعي داخل محطة توليد كهرباء شرم الشيخ الغازية وتوصيلها بشبكة الغاز الطبيعي لتشغيل الوحدات بالغاز الطبيعي كوقود أساسي مع وجود السولار كوقود احتياطي للمساهمة في تقليل الانبعاثات CO2.

كما تم إنشاء حوش مفاتيح GIS جهد 220/66/11 ك.ف داخل محطة توليد كهرباء شرم الشيخ الغازية لاستيعاب القدرات الكهربية المضافة للشبكة في مشروع التوسعة والتحكم في سريان الطاقة الكهربية والمحافظة على استقرار الشبكة الكهربية واستمرارية التغذية.

وتم خلال عام 2022 المشاركة في فعاليات مؤتمر المناخ العالمي (COP27) مشاركة فعالة وذلك بتجهيز وتجربة تشغيل الوحدة الغازية الأولى بمحطة توليد كهرباء شرم الشيخ بوقود خليط من الهيدروجين والغاز الطبيعي بنسبة (5%) لتقليل الانبعاثات الغازية.