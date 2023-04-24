الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة السعيد: الدولة تبذل جهدًا كبيرًا لإعادة المصريين من السودان

جريدة الدستور

قال الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار، إن الدولة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا لتأمين وإعادة المصريين من السودان، مؤكدًا أن هناك تحديات كبيرة تواجه عملية الإجلاء.

أضاف السعيد، خلال مداخلة عبر سكايب على قناة "إكسترا نيوز" أن عدد الجالية المصرية في السودان كبير، حيث تقدر بأكثر من 10 آلاف مصري لا يتركزون فقط، في الخرطوم، لكن يعيشون في مدن سودانية مختلفة.

 

مصر وضعت خططًا لإجلاء الرعايا من السودان بأمان وتنظيم

وأشار مدير تحرير الأخبار إلى أن هذا يفرض تحديات كبيرة على عملية الإجلاء، مضيفًا أن مصر منذ اللحظة الأولى كانت على تواصل دائم مع المواطنين المصريين في السودان لطمأنتهم، كما وفرت خطوطًا للتواصل معهم وتلبية جميع احتياجاتهم.

وأكد أن الدولة وضعت خططًا للإجلاء الآمن والمنظم لأبناء الجالية المصرية، كما أن القاهرة على تواصل دائم مع الجهات المعنية بالسودان.

وتابع "تم تشكيل خلية لإدارة الأزمة مكونة من جهاز المخابرات العامة ووزارات الدفاع والداخلية والخارجية، وهناك، أيضًا، دور نشط للسفارة المصرية في الخرطوم والقنصليات".

السودان إجلاء المصريين من السودان أسامة السعيد اكسترا نيوز الجالية المصرية في السودان

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