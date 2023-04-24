المسيح في الحوار الإسلامي المسيحي.. لقاء بكنيسة الروم في مصر الجديدة

تطلق كنيسة القديس كيرلس الكبير للروم الكاثوليك بمصر الجديدة، اليوم الإثنين، دورة تكوينية، بعنوان المسيح في الحوار الإسلامي المسيحي، يُحاضر بها الأب الدكتور سميح رعد، استاذ العقيدة والحوار الديني، بمعهد الدقيس بولس في حريصا، والأستاذ بمعهد القديس نيقولاوس في مدينة مس الفرنسية.

تستمر الدورة التكوينية لمدة 4 أيام متتالية، حيث تنتهي يوم الخميس المقبل الموافق 27 أبريل الجاري، لتبدأ يوميًا في تمام الساعة السابعة مساءً.

من جهة أخرى، استقبل دير راهبات المحبة، بالقوصية، فعاليات اليوم الوطني لنشاط الشبيبة المريمية بمصر، الذي جاء تحت عنوان "علشان تعدي لازم تحدي، انطلاقًا من روحانية النشاط الإرسالية في العائلة المنصورية "نحيا، نتأمل، نخدم".

جاء ذلك بمشاركة تسعين شابًا وشابة من أعضاء النشاط، والأخت ندى عيد، رئيسة الدير بالقوصية، حيث تضمن اليوم لقاءً تكوينيًا للمشاركين، قدمه الأب روماني منير، راعي كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بالعزية حول "تحديات الشباب في واقع الخدمة وكيفية مواجهتها".

وترأس أيضًا القمص أنطون رزق الله، راعي كاتدرائية قلب يسوع الأقدس، بالقوصية، صلاة القداس الإلهي، حيث تكلم في كلمة العظة عن حضور يسوع في حياة الخادم، موضحًا أهمية أن يعيش الخدام الهدوء، وسط اضطرابات، وصعوبات الرسالة.

تضمن اليوم أيضًا الفقرات الروحية المتنوعة، وشهادات الحياة. واختتم اللقاء بقيام الشباب بعدد من الزيارات، بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك، بالمنشاة الكبرى، حيث كان في استقبال الشباب الأب أثناسيوس عزيز، راعي الكنيسة.